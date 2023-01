Charles Michel lamenta "trágico acidente de helicóptero" em Kiev

Charles Michel © Sergei Supinsky/AFP

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, lamentou, esta quarta-feira, a morte do ministro ucraniano do Interior e de mais 18 pessoas após a queda de um helicóptero, perto de um jardim de infância, em Kiev, na Ucrânia.

"Juntamo-nos à Ucrânia no luto após o trágico acidente de helicóptero", escreveu Charles Michel numa publicação na rede social Twitter.

"O ministro Denys Monastyrsky era um grande amigo da União Europeia. Partilhamos as nossas mais profundas condolências às famílias das vítimas, ao Presidente Volodymyr Zelensky, ao primeiro-ministro Denys Shmyhal e ao povo da Ucrânia", acrescentou.

Pelo menos 18 pessoas morreram, incluindo três crianças, na sequência da queda de um helicóptero, perto de um jardim de infância e de um edifício residencial, em Kiev, na Ucrânia. Entre as vítimas mortais está o ministro ucraniano do Interior.

O helicóptero pertencia aos Serviços de Emergência da Ucrânia e transportava nove pessoas.

De acordo com as autoridades, 22 pessoas foram hospitalizadas de emergência, incluindo 10 crianças.

Até ao momento desconhecem-se as causas que provocaram a queda do aparelho.