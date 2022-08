Charles Michel pede "cautela e contenção" após aumento da tensão junto à central de Zaporijia

Charles Michel © Kenzo Tribouillard/AFP

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestou esta terça-feira preocupação pelas recentes tensões junto às instalações de Zaporijia, a principal central nuclear da Ucrânia, pedindo um "momento de cautela e contenção" e a criação de uma zona desmilitarizada.

"Quero expressar as nossas preocupações sobre o desafio repetido na central nuclear de Zaporijia. As ações da Rússia são arriscadas e este é um momento para cautela e contenção", declarou Charles Michel, durante a segunda cimeira da "Plataforma da Crimeia", um fórum de diálogo diplomático lançado pela Ucrânia para coordenação da resposta internacional à ocupação da região pela Rússia em 2014.

No evento realizado por videoconferência, que reuniu esta líderes mundiais e de organizações internacionais, o responsável europeu disse "apoiar plenamente os esforços feitos pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e pela ONU" nesta matéria específica.

"A Rússia deve dar imediatamente acesso aos peritos e também apoiar o estabelecimento de uma zona desmilitarizada em torno da central nuclear", vincou o presidente do Conselho Europeu, depois de as autoridades ucranianas terem acusado nos últimos dias as forças russas de novos bombardeamentos perto das instalações de Zaporijia (sul da Ucrânia), o maior complexo de energia nuclear da Europa.

Já sobre a anexação da península ucraniana da Crimeia, Charles Michel sublinhou que "a União Europeia (UE) não reconhece e não reconhecerá esta ação ilegal" e condenou que a Rússia tenha vindo a utilizar este território "como trampolim estratégico para invadir outras partes da Ucrânia".

"A Crimeia é a Ucrânia e podem continuar a contar connosco", adiantou.

Esta plataforma foi apresentada inicialmente em 23 de setembro de 2020 pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante a sua intervenção na Assembleia-Geral da ONU.

Quase dois anos depois, a "Plataforma da Crimeia" ganha uma maior relevância, uma vez que todo o país é atualmente alvo de uma nova ofensiva militar russa, iniciada em 24 de fevereiro deste ano.

A cimeira acontece na véspera do dia em que se cumprem seis meses de conflito no território ucraniano, que coincide com o Dia da Independência da Ucrânia.

Lançada há praticamente meio ano -- data que se assinala na quarta-feira --, a ofensiva militar russa na Ucrânia causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas de suas casas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de seis milhões para os países vizinhos -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que está a responder com o envio de armamento para a Ucrânia e a imposição à Rússia de sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca à energia e ao desporto.