Chefe da diplomacia francesa visita Kiev

A nova ministra dos Negócios Estrangeiros de França iniciou esta segunda-feira uma visita à Ucrânia, para "mostrar solidariedade" com o povo ucraniano "perante a agressão russa", indicou o Ministério, em comunicado.

Catherine Colonna vai reunir-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o homólogo, Dmytro Kuleba, "para discutir em particular o bloqueio das exportações de cereais e oleaginosas da Ucrânia, o que levanta riscos reais de insegurança alimentar", de acordo com o Quai d'Orsay.

A ministra tem prevista ainda uma deslocação a Bucha, palco de massacres de civis atribuídos às tropas russas.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de oito milhões de pessoas, das quais mais de 6,6 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

