Novo escândalo na banca. CEO do UBS enfrenta processo por lavagem de dinheiro no ING

Um tribunal holandês ordenou esta quarta-feira um processo contra o chefe do gigante bancário suíço UBS, Ralph Hamers, por lavagem de dinheiro quando este era CEO do banco holandês ING, avança a AFP.

O ING resolveu uma investigação de lavagem de 775 milhões de euros com as autoridades holandesas em 2018, depois que não conseguir garantir que as pessoas não estivessem a esconder dinheiro usado para fins ilegais nas suas contas nesse banco.

O tribunal de Haia disse, em comunicado, que "há pistas suficientes para um processo bem-sucedido contra esse ex-diretor como supervisor dos crimes cometidos pelo ING."

"Os factos são graves, nenhum acordo foi feito com o próprio diretor, nem ele assumiu publicamente a responsabilidade pelos seus atos", acrescenta o comunicado, citado pela AFP.