Chefes de Estado e de Governo oferecem ajuda à Turquia e à Síria

© AFP

Por Carolina Rico com Lusa 06 Fevereiro, 2023 • 10:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Vários chefes de Estado e de Governo já ofereceram ajuda à Turquia e à Síria para enfrentar as consequências do sismo de magnitude 7.8 que causou centenas de mortos, milhares de feridos e muitos desaparecidos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi um dos primeiros a oferecer ajuda à Turquia. "Estamos ao lado do povo da Turquia neste momento difícil. Estamos prontos para fornecer a assistência necessária para superar as consequências do desastre", escreveu no Twitter.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a, halkına ve 'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız. - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

Já o Presidente russo apresentou as suas condolências aos líderes turco e sírio e ofereceu a ajuda da Rússia. Vladimir Putin assegurou ao Presidente turco que a Rússia está pronta a "prestar a assistência necessária", segundo um comunicado divulgado pelo Kremlin (presidência), citado pela agência AFP. O líder russo também ofereceu ao Presidente sírio, Bashar al-Assad, "toda a assistência necessária".

O Presidente francês, Emmanuel Macron, ofereceu ajuda de emergência e enviou uma mensagem de condolências às famílias das vítimas na rede social Twitter.

"Imagens terríveis chegam até nós da Turquia e da Síria após um sismo sem precedentes. A França está pronta para fornecer ajuda de emergência à população no terreno", disse Macron.

Des images terribles nous viennent de Turquie et de Syrie après un tremblement de terre d'une force inédite. La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place. Nos pensées vont aux familles endeuillées. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 6, 2023

Também o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse esta segunda-feira que a Grécia está a mobilizar os seus recursos e vai "imediatamente" ajudar a Turquia a enfrentar as consequências do grave sismo que abalou o sudeste do país.

"Sinto uma profunda tristeza pelo devastador sismo na Turquia e na Síria", disse Mitsotakis na rede social Twitter, expressando as suas "mais profundas condolências" às famílias das vítimas.

Deeply saddened by the devastating earthquake disaster in Türkiye and Syria. Our heartfelt condolences go out to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Greece is mobilizing its resources and will assist immediately. - Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2023

"Os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas", disse o líder conservador da Grécia, um país que é rival histórico da Turquia.

A televisão privada da OPEN indica que uma equipa de 25 pessoas pertencentes a uma unidade especial dos bombeiros gregos partirá dentro de algumas horas para a Turquia, transportando uma viatura especial que poderá ajudar na busca de sobreviventes sob os escombros.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos estão "profundamente preocupados" com a destruição na Síria e na Turquia. "Entrei em contacto com as autoridades turcas para informar que estamos prontos para fornecer toda e qualquer assistência necessária. Continuaremos a monitorizar de perto a situação em coordenação com Turquia", escreveu Sullivan no Twitter.

The U.S. is profoundly concerned by today"s destructive earthquake in Turkiye & Syria. I have been in touch with Turkish officials to relay that we stand ready to provide any & all needed assistance. We will continue to closely monitor the situation in coordination with Turkiye. - Jake Sullivan (@JakeSullivan46) February 6, 2023

Também o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse no Twitter que estava "angustiado com a perda de vidas e danos à propriedade" e garantiu que "a Índia está solidária com o povo da Turquia e pronta para oferecer toda a assistência possível para lidar com esta tragédia".

O presidente de Israel, Isaac Herzog, escreveu: "O Estado de Israel sempre está pronto para ajudar de todas as maneiras possíveis. Os nossos corações estão com as famílias enlutadas e o povo turco neste momento doloroso."

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, enviou suas condolências ao povo da Turquia e da Síria numa série de tweets.

Vários outros países já disponibilizaram a sua ajuda, nomeadamente a Índia, Rússia, Países Baixos, Alemanha, Azerbaijão, enquanto a Comissão Europeia anunciou que está a coordenar o envio de equipas de resgate dos Estados-membros para se juntar às buscas por sobreviventes.

Um sismo de magnitude 7,8, cujo epicentro se situou na província turca de Kahramanmaras, junto à fronteira com a Síria, provocou centenas de mortos e milhares de feridos, segundo as autoridades, que continuam a procurar sobreviventes entre os escombros.

O tremor de terra ocorreu às 04h17 (01h17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), minutos após o primeiro sismo, outro abalo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilómetros de profundidade.