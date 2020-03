Chegada da primavera leva Governo italiano a tomar medidas mais rígidas

Medidas de combate ao coronavírus em Itália © Elvis Gonzalez/EPA

O Governo italiano aumentou as regras para conter a disseminação da Covid-19. As novas medidas, que são adicionais às do decreto que o primeiro-ministro fez há dez dias, são válidas até 25 de março, mas possivelmente serão prorrogadas até abril. As proibições estão mais rígidas para evitar que a população saia de casa para desfrutar dos dias ensolarados da primavera.

Os movimentos devem ser limitados ao mínimo. As pessoas podem sair de casa só em caso de "necessidades comprovadas", nomeadamente por motivos de trabalho, para comprar produtos básicos ou por motivos de saúde. Para provar isso, é necessário ter um formulário preenchido com os dados pessoais e o sítio para onde se desloca.

O Ministério do Interior ordenou ainda a intensificação dos postos de controlo para fiscalizar a situação.

Passeios proibidos, exceto com cães

É proibido passear em parques, vilas, áreas de lazer e jardins públicos. As áreas não-cercadas serão protegidas por polícias ou soldados.

As novas regras introduziram também limitações às atividades desportivas. Por exemplo, agora é possível correr apenas nas proximidades de sua casa. Não se pode praticar desporto em grupo, a atividade física deve ser realizada individualmente e respeitando a distância de pelo menos um metro de outras pessoas.

No entanto, continua permitido passear com os cães. Nas redes sociais não faltam brincadeiras com anúncios de cães para alugar para se poder sair de casa. Na verdade, o coronavírus já provocou o abandono de 20 mil animais domésticos no país.

Bares e restaurantes permanecem fechados, conforme o decreto de 11 de março. As novas regras também fecharam os bares das estações ferroviárias e postos de abastecimento. Os restaurantes na estrada permanecem abertos, mas só podem vender produtos para viagem.

Mesmo de carro, a distância mínima de um metro deve ser respeitada. Não é possível andar com duas pessoas numa moto por causa da proximidade. Contudo, estes limites não se aplicam se os meios forem usados por pessoas que morem juntas.