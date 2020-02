"Chegamos a receber 12 alertas por dia", conta treinador português na Coreia do Sul

O treinador português José Morais orienta o Jeonbuk Motors © Jorge Amaral/Global Imagens

A Coreia do Sul é o segundo país com maior número de casos de coronavírus. O surto de infeções, com epicentro em Daegu, já fez 12 mortos e o número de infetados é de 1.146. Na capital, Seul, as autoridades proibiram grandes concentrações populares no centro da cidade.

À TSF, o treinador José Morais adiantou que a população está alarmada e as autoridades estão constantemente a fazer recomendações. O treinador português adiantou, também, que os sul-coreanos já não saem de casa com facilidade.

"Chegamos a receber 12 alertas por dia com os procedimentos que devemos adotar para evitar o contágio", relata o José Morais acrescentando que "neste momento as pessoas pensam duas vezes antes de sair de casa".

O Jeonbuk Motors da cidade de Jeonju, clube orientado pelo português, é o atual campeão da Coreia do Sul e preparava-se para começar a defender o título, mas agora o futebol passou para segundo plano: "O mais importante é a saúde de todos, até porque sem saúde não se pode praticar desporto", diz o técnico.

A família morava em Seul, a 200 quilómetros de Jeonju. Perante o que está a acontecer na Coreia do Sul, José Morais optou por retirar do país a mulher e a filha. "Por precaução, e até porque a escolha também está fechada", adianta o treinador português.

O técnico vai continuar no centro de estágio com a equipa e diz José Morais que a Federação de Futebol da Coreia, vai ter uma nova reunião no início do próximo mês para fazer um balanço, mas admite que o arranque da Liga pode ser apenas no mês de abril.