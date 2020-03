Chegou ao Chipre. Agora a Covid-19 já atingiu todos os países da UE

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China © AFP

O Governo de Chipre indicou que o país registou os dois primeiros casos de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, o que significa que todos os Estados-membros da União Europeia estão agora atingidos pela Covid-19.

"O ministro da Saúde, Constantinos Ioannou, vai emitir uma declaração aos media sobre os dois primeiros casos de coronavírus", indicou em comunicado o Gabinete dos media e da informação (PIO) da ilha mediterrânica.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro e desde então foram infetadas mais de 110 mil pessoas, mas a maioria já recuperou. A doença provocou até ao momento 3800 mortos.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7300 contaminados, estando neste momento 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país.

Em Portugal há registo de 31 casos confirmados de infeção.

