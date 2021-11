Cheias no Canadá obrigam província da Colúmbia Britânica a decretar estado de emergência

© EPA

As cheias que devastaram várias cidades e obrigaram à evacuação de milhares de habitações levaram uma província no oeste do Canadá, a Colúmbia Britânica, a declarar estado de emergência esta quarta-feira, adianta a AFP.

O primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, John Horgan, decretou o estado de emergência nesta província, onde chuvas torrenciais no domingo e na segunda-feira causaram deslizamentos de terra e inundações, provocando uma morte e milhares de desalojados no sul da província.

De acordo com a AFP, que cita a polícia, três pessoas desapareceram em deslizamentos de terra, disse a polícia.