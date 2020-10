Chimpanzés dão mais importância a 'amigos verdadeiros' à medida que envelhecem

© Pixabay

Por Carolina Rico com AFP 23 Outubro, 2020 • 12:45

Quando se trata de amizades, os humanos tendem a ser mais seletivos com a idade. Aparentemente chimpanzés também.

A psicóloga Alexandra Rosati, da Universidade do Michigan, diz ter observado nestes animais a primeira prova de a seletividade social relacionada à idade não é exclusiva do ser humano.

O estudo publicado esta quinta-feira publicado na revista Science resulta da análise de 78.000 horas de observações realizadas no Parque Nacional Kibale, no Uganda, entre 1995 e 2016.

Só foi analisado o comportamento de machos para este estudo, uma vez que estes permanecem inseridos durante toda a vida nas comunidades onde nascem, enquanto a maioria das fêmeas procura um novo grupo quando atinge a maturação sexual.

À medida que envelheciam, os 21 chimpanzés (Pan troglodytes) observados relacionavam-se cada vez com menos amigos, passando mais tempo sozinhos do que os jovens, mas quando optam por socializar juntam-se aos parceiros sociais mais importantes.

Os responsáveis pelo estudo desenvolveram um "índice de associação" baseado na frequência com que um macho se aproximava (a menos de cinco metros) de outro chimpanzé, em relação a afinidade que mantinha com todos os membros do grupo.

Foram definidas três categorias de relações entre estes animais: "amigos mútuos", quando ambos mostraram preferência em sentar-se um ao pé do outro; "amigos unilaterais", quando apenas um deles mostrou essa preferência e o outro não; e "não-amigos", quando nenhum dos chimpanzés deu preferência a outro.

Os machos mais velhos revelaram ter mais "amigos mútuos" do que os mais jovens, cujas tentativas de amizade eram frequentemente mais desequilibradas.

Por exemplo, um macho de 40 anos passa mais tempo com chimpanzés que também demonstraram preferir a sua companhia, dedicando-se três vezes mais a estes pares do que um animal de 15 anos, com amizades mais assimétricas.

Os chimpanzés cuidam pêlo dos seus amigos mais próximos, vigiam o território uns com os outros caçam e comem refeições juntos. Além disso formam alianças para manter o seu ranking no seio do grupo ou tentar atingir uma posição mais elevada.

Os animais mais velhos também exibiram menos comportamentos agressivos - bater, morder, perseguir - para com os chimpanzés de que se sentiam mais próximos.