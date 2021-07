China: a superpotência 'irreversível'

© Reprodução parcial da capa do jornal Le Fígaro

O jornal norte-americano Wall Street Journal diz que os Estados Unidos ganham apoios para o imposto mínimo para as empresas, o tal IRC global de 11% proposto por Joe Biden... dirigentes de 130 países reunidos ontem chegaram a acordo sobre as linhas gerais do que pode ser a mudança mais radical do século no sistema de impostos internacional. Por cima desta manchete, uma foto com crianças de gravata vermelha, a abanar bandeirinhas da mesma cor com estrelas amarelas no canto superior esquerdo e a garantia de um chefe de estado: a China não será pressionada.

"A China comunista visa a supremacia mundial" é a manchete do diário francês Fígaro... o presidente francês no discurso da celebração do centenário do partido fala na transformação do país em superpotência e mais: toda a tentativa de a conter está condenada ao fracasso.

A exibição de poder de Xi está na capa do El País... uma foto com um mar de bandeiras da república popular da China. Nos cem anos do partido comunista, o presidente chinês diz que o auge do país é irreversível e que a China não voltará a ser pisada. Leio ainda no El País que os Países Baixos estão a rever o seu passado como potência colonial e esclavagista... a presidente da câmara de Amsterdão pede desculpas pela responsabilidade que a cidade teve no tráfico de pessoas...um relatório oficial pode reconhecer que houve um crime contra a humanidade.

Em Espanha... para já, em Espanha... Para evitar uma descida nas pensões de reforma, alguém vai ter de trabalhar mais...quem? Os nascidos entre 1960 e 1975... está na manchete do diário La Vanguardia... o ministro da Inclusão, Segurança e Migrações José Luís Escrivá diz isso mesmo... é a proposta do fator de sustentabilidade para evitar a baixa nas pensões... recebe já a rejeição quer de patrões, quer de sindicatos.

O diário ABC também faz capa com o tema, coloca o ministro a encher toda a primeira página e põe em evidência a citação "o ajuste das pensões vai ser pago por 11 milhões de baby boomers"...

No Voz da Galiza, a plantação de eucaliptos fica proibida desde hoje até 2026... há quase meio milhão de hectares ocupados por eucaliptos em território galego... a Galiza foi a região espanhola mais afetada por incêndios, com quase trinta por cento.

No jornal O País, de Angola, o músico e compositor Carlos Lamartine diz que "hoje para se gravar um disco é preciso bajular"...critica o estado da cultura e a falta de investimentos no setor. Na manchete deste jornal, o CES, Conselho Económico e Social, defende subsídio de desemprego para cidadãos mais vulneráveis.