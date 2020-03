China acusa Espanha de comprar testes da Covid-19 a empresa sem licença

O número de mortos em Espanha não para de aumentar © AFP

Por Joana Rei, correspondente em Espanha 27 Março, 2020 • 10:00

A embaixada da China em Espanha acusa o Governo de Pedro Sánchez de ter comprado testes de diagnóstico de Covid-19 a uma empresa sem licença para os vender.

A polémica estalou esta quarta-feira depois do jornal El País ter publicado que os testes de diagnóstico rápido comprados à China têm uma sensibilidade de 30%, em vez dos 80% necessários, e que por isso, poderiam dar azo a falsos negativos.

A embaixada chinesa, defendeu-se através do Twitter e disse que o Governo tinha comprado os testes a uma empresa sem licença e que não estava incluída dentro da lista que o Governo asiático tinha enviado ao espanhol.

Confrontado com a informação, Fernando Simón, diretor do Centro de Alertas e Emergências espanhol, justificou a compra dizendo que os produtos estavam homologados pela união Europeia.

"A especificidades destes testes, pelo menos do primeiro lote que nos foi enviado, não têm correspondência com o certificado de qualidade que vinha nas etiquetas com marca CE, obviamente isto obrigou à sua devolução e o Ministério da Saúde conseguiu outros fornecedores para os testes", disse o responsável.

A verdade é que a embalagem dos testes inclui a etiqueta CE, que indica a autorização de venda pela União Europeia, mas ninguém explicou ainda como foram adquiridos os testes, se não podem sem vendidos na China.

Fernando Simón garante que só estão afetados 9.000 dos 340.000 testes adquiridos e que vão ser substituídos.