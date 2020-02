China adia o mais importante evento anual da agenda política devido a coronavírus

70% dos deputados são membros do Partido Comunista Chinês © Wang Zhao/AFP

Por Lusa 24 Fevereiro, 2020 • 10:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O órgão máximo legislativo da China confirmou esta segunda-feira o adiamento da sua sessão plenária, o mais importante evento anual da agenda política chinesa, numa altura em que o país enfrenta o surto do novo coronavírus Covid-19.

O Comité Permanente da 13.ª Assembleia Nacional Popular (ANP) aprovou uma proposta para adiar a sua sessão plenária, cujo início estava previsto para 5 de março.

Durante a sessão anual, que dura dez dias, os quase três mil deputados, oriundos de todo o país, e eleitos por cinco anos, a partir das assembleias das diferentes províncias, regiões autónomas, municípios, regiões administrativas especiais e das forças armadas do país, estão encarregues de aprovar projetos de lei, o relatório do Governo ou o Orçamento do Estado.

Constitucionalmente, a ANP é o "supremo órgão do poder de Estado na China", mas 70% dos deputados são membros do Partido Comunista Chinês (PCC).

O número de mortos devido ao Covid-19 subiu esta segunda-feira para 2.592 na China continental, e foram reportados 409 novos infetados, fixando o total no país em 77.150.

SAIBA TUDO SOBRE O SURTO DE CORONAVÍRUS