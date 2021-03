China "ameaça ordem fundada em regras que garantem estabillidade mundial"

© AFP

Os atos da China "ameaçam a ordem fundada em regras que garantem a estabilidade mundial", declarou esta quinta-feira o chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, durante a abertura de uma reunião de dois dias com dirigentes chineses, no Alasca.

"Vamos apresentar as nossas profundas inquietações sobre os atos da China, trate-se do Xinjiang", onde os EUA acusam Pequim de "genocídio" contra os muçulmanos uigures, "de Hong Kong, de Taiwan, dos ataques cibernéticos contra os EUA e da coerção económica contra os nossos aliados", acrescentou, face ao mais alto responsável do Partido Comunista Chinês para as relações externas, Yang Jiechi, e ao ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi.

"Cada um destes atos amaça a ordem fundada em regras que garantem a estabilidade mundial. É a razão pela qual não se tratam apenas de questões internas e sentimos a obrigação de falar delas", acrescentou, em resposta à tese chinesa de que não são assuntos para a diplomacia.