China assegura que não registou nova vaga de Covid-19 durante férias do Ano Novo Lunar

© Wu Hau/EPA

Por Lusa 30 Janeiro, 2023 • 10:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Centro de Controlo de Doenças da China (CDC) disse esta segunda-feira que a vaga de casos de Covid-19 no país "não registou uma subida significativa" durante as férias do Ano Novo Lunar, terminadas no sábado.

"A atual vaga na China está a chegar ao fim", afirmou o CDC, na última edição da revista semanal. A agência explicou que "não foram encontradas novas variantes" do coronavírus e o pico da atual vaga "foi atingido no final de dezembro passado".

Até ao final de janeiro, "o número de novos casos diários caiu" e a "pressão hospitalar reduziu-se", indicou a mesma fonte.

O número diário de óbitos nos hospitais causados pela doença atingiu o pico a 4 de janeiro, quando 4.273 pessoas morreram, de acordo com o CDC.

Face ao descontentamento popular e queda dos dados económicos, as autoridades chinesas optaram por um desmantelamento acelerado da estratégia 'zero Covid', que vigorou no país ao longo de quase três anos e incluía o isolamento de todos os casos positivos e contactos próximos, bloqueio de cidades inteiras durante semanas ou meses, a realização constante de testes em massa e o encerramento das fronteiras.

A súbita retirada das restrições, no início de dezembro, sem estratégias de mitigação, resultou numa vaga de infeções que inundou o sistema hospitalar e os crematórios do país.

O CDC apontou que o pico de pacientes em estado grave foi registado no dia 5 de janeiro, quando atingiu os 128 mil.

O número de visitas hospitalares por motivos de febre "caiu mais de 90%", a partir do final de dezembro, acrescentou.

Os especialistas chineses alertaram para uma possível propagação do vírus durante as férias do Ano Novo Lunar, entre 21 e 27 deste mês. Durante este período, centenas de milhões de chineses regressaram às respetivas terras natais.

As autoridades de saúde pediram às zonas rurais que se preparassem para a propagação do vírus localmente, onde os recursos dos cuidados de saúde são escassos.

A empresa britânica de análise de dados de saúde Airfinity estimou que o número de mortes diárias durante aquele período terá chegado a cerca de 36 mil por dia.

De acordo com os dados oficiais, 6.364 pessoas morreram em hospitais devido à doença, entre 20 e 26 de janeiro.