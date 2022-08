China critica ações "extremamente perigosas" dos EUA na visita de Pelosi a Taiwan

© Mark R. Cristino/EPA

A República Popular da China classificou esta terça-feira as ações dos Estados Unidos da América como "extremamente perigosas" durante a visita da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan.

"Os Estados Unidos distorcem, obscurecem e esvaziam constantemente a política de 'Uma China'", considerou o Ministério chinês das Relações Exteriores em comunicado, depois de Pelosi aterrar em Taiwan.

"Estes movimentos são extremamente perigosos, como brincar com o fogo. Aquelas que brincam com o fogo morrerão com isso", complementa.