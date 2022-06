China e Rússia inauguram ponte transfronteiriça

A Grande Ponte de Heilongjiang © AFP

Com uma extensão de 1.284 metros, a Grande Ponte de Heilongjiang, localizada na fronteira entre a China e a Rússia, foi inaugurada este sábado, segundo a imprensa local.

A ponte liga as cidades de Blagoveschensk, na Rússia, e Heihe, localizada na província de Heilongjiang, no nordeste da China. A construção arrancou em 2016, com um orçamento de 2,47 mil milhões de yuans (247 milhões de euros).

O transporte entre as duas cidades dependia de barcos ou estradas temporárias, construídas no gelo, durante os meses do inverno. Desta forma, a ponte proporcionará uma rota entre as duas margens que está disponível 365 dias por ano.

No entanto, a China aplica uma política de tolerância zero contra o novo coronavírus, que inclui o encerramento das fronteiras para a maioria dos estrangeiros não residentes.

Atualmente, os viajantes que obtêm acesso à China devem cumprir um período de até três semanas de quarentena, num hotel designado pelo governo.

A China e a Rússia compartilham uma fronteira com mais de 4.000 quilómetros de extensão, que separa a parte mais oriental da Rússia do nordeste da China.

No início de fevereiro passado, os líderes da China e da Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin, respetivamente, proclamaram uma "amizade sem limites" entre as duas nações.

Após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, a China manteve uma posição ambígua sobre o assunto, pedindo respeito pela "integridade territorial de todos os países" e "pelas preocupações legítimas de segurança da Rússia", expressando oposição às sanções impostas contra Moscovo.

Também em 2013 foi inaugurada a primeira ligação ferroviária para transporte de carga entre a Rússia e a China, com destino final em Almati, a maior cidade do Cazaquistão.

Nos últimos anos, novas vias passaram a incluir o resto da Ásia Central, Médio Oriente e a região do Cáucaso, com paragem final na Alemanha, Polónia, Bélgica ou Espanha.

O comércio entre a China e a Rússia subiu 35,9%, em 2021, em termos homólogos, para um valor recorde de 146,9 mil milhões de dólares (cerca de 132 mil milhões de euros), segundo dados da Administração Geral das Alfândegas da China.

A Rússia é um importante fornecedor de petróleo, gás, carvão e bens agrícolas, beneficiando de um superavit comercial com a China.

Desde que sanções contra a Rússia foram impostas, em 2014, depois da anexação da Crimeia, o comércio bilateral entre Pequim e Moscovo cresceu mais de 50%.

A China tornou-se o maior destino das exportações da Rússia.

