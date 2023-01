China lança campanha para "retificar rumores" sobre Covid-19 durante Ano Novo Lunar

© Wu Hao/EPA

Por Lusa 19 Janeiro, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Administração do Ciberespaço da China lançou esta quinta-feira uma campanha com o objetivo de "criar um ambiente auspicioso e festivo" e "retificar rumores" sobre a Covid-19 durante as férias do Ano Novo Lunar.

O órgão prometeu, em comunicado, "impedir a disseminação de informações nocivas" e publicações nas redes sociais sobre a situação epidémica suscetíveis de "enganar a sociedade e causar o pânico".

A Administração do Ciberespaço afirmou ainda que vai perseguir "receitas secretas contra o vírus" e "depoimentos falsos de pacientes", depois de a escassez de medicação e forte pressão hospitalar ter levado pessoas a recorrer a remédios caseiros e soluções duvidosas, como o consumo de pêssegos enlatados, visando prevenir o agravamento dos sintomas causados por infeção pela Covid-19.

Segundo um estudo recente da Universidade de Pequim, cerca de 900 milhões de pessoas contraíram Covid-19 na China, depois de o país ter desmantelado a política de 'zero casos', no início de dezembro.

Na segunda-feira passada, o órgão que está encarregado de censurar o conteúdo 'online' na China identificou vários "rumores" suscetíveis de "danificar gravemente a ordem social".

O regulador detetou nas redes sociais chinesas "acusações infundadas", "pseudociência" e outros comportamentos que "agitaram o sentimento público".

Em relação à desinformação sobre o novo coronavírus, o governo mencionou informações que circularam na Internet chinesa sobre alguns pacientes infetados com a cepa original do vírus, de 2019, ou conselhos de saúde como o de que não se pode tomar ibuprofeno depois de recuperar da infeção.

O órgão afirmou também que vai estar atento, durante o período festivo, aos internautas que "ostentam riqueza" e "promovem o desperdício de comida".

Centenas de milhões de trabalhadores chineses migrados nas cidades estão a regressar à terra natal, para celebrar a principal festa das famílias chinesas, que calha este ano entre os dias 21 e 27 de janeiro.

Trata-se da maior migração interna do planeta e coincide, este ano, com o fim da política de 'zero casos' de Covid-19, que durante quase três anos restringiu o fluxo interno de pessoas no país.

O Conselho de Estado (Executivo) exortou, em meados de dezembro, as autoridades locais a dar prioridade aos serviços de saúde nas zonas rurais "para proteger a população", apontando a "relativa escassez de recursos médicos" face ao elevado número de deslocações previstas.

A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou, no último sábado, um total de 59.938 mortes, entre 08 de dezembro e 12 de janeiro deste ano.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou, na semana passada, que a China não estava a fornecer números completos de mortes por Covid-19 no atual surto, o que impede perceber a verdadeira extensão da doença a nível global.

A China defende que tem partilhado os seus dados "de forma aberta, atempada e transparente" desde o início da pandemia.