China mantém forte presença militar perto de Taiwan

As tropas chinesas dizem estar "prontas para a batalha" © Hotli Simanjuntak/EPA

Por Cátia Carmo com AFP 10 Abril, 2023 • 17:13

A China declarou esta segunda-feira ter "concluído com sucesso" três dias de exercícios militares com fogo real perto de Taiwan. Estes exercícios de Pequim foram uma resposta ao encontro da Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, com o Presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, na semana passada.

Após três dias de exercícios, os militares chineses disseram ter testado "exaustivamente a capacidade de combate conjunto integrado de múltiplos ramos militares em condições reais de combate". Segundo o comunicado do Comando Oriental do Exército de Libertação do Povo, citado pela AFP, as tropas chinesas estão "prontas para a batalha e podem lutar a qualquer momento, esmagando resolutamente qualquer forma de separatismo para a 'independência de Taiwan' e tentativas de interferência estrangeira".

Durante estes exercícios militares Pequim simulou ataques direcionados a Taiwan e uma reportagem da imprensa estatal afirmou que dezenas de aviões treinaram um "bloqueio aéreo".