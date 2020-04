China não regista mortos por Covid-19 pelo décimo dia consecutivo

A China regista um total de 4632 mortos e de 82.816 casos desde o início da pandemia © EPA

Por Lusa 25 Abril, 2020 • 09:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A China voltou a não relatar qualquer morte causada pela Covid-19, o que acontece pelo décimo dia consecutivo, de acordo com o balanço diário realizado este sábado pelas autoridades.

Doze novos casos foram identificados, 11 deles importados, sendo que a transmissão local foi registada na província de Heilongjiang, no nordeste do país, na fronteira com a Rússia, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde.

Apenas 838 pessoas permanecem hospitalizadas com a Covid-19, enquanto outras mil estão em isolamento, por suspeita de infeção ou por terem testado positivo, apesar de não apresentarem sintomas.

A China regista um total de 4632 mortos e de 82.816 casos desde o início da pandemia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou quase 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 736 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS