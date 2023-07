China pede aos EUA "relações estáveis" para cooperar no combate às alterações climáticas

Wang Yi © Kisbenedek/AFP (arquivo)

O mais alto diplomata da China, Wang Yi, defendeu esta terça-feira a importância de Pequim e Washington "manterem relações estáveis" e a necessidade de "eliminar qualquer interferência" para cooperarem no combate às alterações climáticas.

Wang Yi reuniu-se esta terça-feira com o enviado norte-americano para o clima, John Kerry, em Pequim, para discutir a cooperação no âmbito das alterações climáticas e estabilizar as relações entre os dois países.

"A China está disposta a fortalecer o diálogo, explorar a cooperação mutuamente benéfica e abordar conjuntamente a questão das alterações climáticas", disse Wang Yi, segundo um comunicado emitido pelo ministério dos Negócios Estrangeiros do país asiático.

Ambas as partes reconheceram o "enorme potencial" de cooperação no domínio das alterações climáticas e a importância de contar com a compreensão e apoio dos respetivos cidadãos, lê-se na mesma nota.

Wang Yi afirmou ainda que Pequim espera que os EUA adotem uma "política racional, pragmática e positiva" em relação à China, mantendo a adesão ao princípio 'Uma só China' na questão de Taiwan.

Segundo o comunicado difundido pela diplomacia chinesa, Kerry garantiu que o seu país sempre defendeu o princípio 'Uma Só China' e que está disposto a "reforçar a cooperação" num "espírito de respeito mútuo".

Os EUA atribuem "grande importância" à estabilização das relações com a China e esperam "gerir adequadamente" as diferenças entre os dois países e "enfrentar conjuntamente" desafios globais como as alterações climáticas.

A visita de Kerry a Pequim surge numa altura em que os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo e os principais emissores de gases com efeito de estufa, retomam o diálogo sobre as alterações climáticas, que foi interrompido pelo deteriorar das relações entre Washington e Pequim.

A deslocação do enviado norte-americano coincide também com um período em que várias regiões no hemisfério norte, incluindo na China, registam temperaturas extremas, com os níveis de calor a bater recordes consecutivos.

Na segunda-feira, John Kerry reuniu-se durante quatro horas com o homólogo chinês, Xie Zhenhua, de acordo com a televisão estatal CCTV.

Washington e Pequim "devem tomar medidas urgentes em várias frentes, particularmente na poluição causada pela utilização de carvão e metano", escreveu Kerry na rede social Twitter, na segunda-feira.

"A crise climática exige que as duas maiores economias do mundo trabalhem juntas para limitar o aquecimento global", acrescentou.

O diálogo climático foi interrompido pela China há quase um ano, em protesto contra a viagem a Taiwan de Nancy Pelosi, então líder da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos.