China quer construir milhares de centros de testagem à Covid-19 e de quarentena

A China está a construir centenas de milhares de centros permanentes de testagem à Covid-19 e a expandir as instalações de quarentena em muitas das suas maiores cidades, como parte da política de 'zero casos'.

Em Xangai, no distrito de Minhang, novas medidas de bloqueio e testes em massa foram esta quinta-feira anunciadas, abrangendo mais de dois milhões de pessoas.

A diretiva foi emitida uma semana após o Governo chinês ter declarado a vitória da cidade contra o vírus, depois de duas semanas de um bloqueio altamente restritivo.

Medidas de confinamento, totais ou parciais, em dezenas de cidades puseram o país à beira da recessão, pela segunda vez em três décadas.

Os indicadores económicos do trimestre atual são sombrios: as vendas de automóveis em abril caíram quase para metade, em relação ao período homólogo, e os gastos no setor retalhista caíram 11%.

Embora as medidas tenham sido relaxadas em várias cidades, este mês, o programa lançado pelas autoridades relativo às infraestruturas para conter o vírus, indica que a política de tolerância zero à doença é para manter.

As autoridades estão a desenvolver estratégias que permitam testar populações inteiras no espaço de 24 horas.

As principais cidades chinesas devem agora ter locais de teste disponíveis a não mais de 15 minutos a pé das casas dos moradores, e instalações temporárias estão a ser substituídas por centros permanentes, fornecidos por empresas médicas privadas.

As 31 províncias e regiões do país também estão a seguir ordens de Pequim para preparar novos hospitais e instalações de quarentena, para o caso de ocorrer um surto de grandes dimensões, como aquele que atingiu Xangai.

Yanzhong Huang, especialista em políticas de saúde pública do Conselho de Relações Externas, um centro de reflexão com sede em Nova Iorque, disse que as medidas demonstram o compromisso de Pequim com a estratégia de 'zero casos', "apesar do crescente custo social e económico associado a esta abordagem".

"O Governo acredita que pode superar o vírus. Mas sabemos que isto não é realista para a variante Ómicron. E, para uma variante ainda mais transmissível, isto tornar-se-á ainda menos viável", apontou.

Em abril, 400 hospitais improvisados tinham já sido concluídos ou estavam em fase de construção, com capacidade para mais de 560.000 camas, segundo a Comissão Nacional de Saúde.

Autoridades em cidades com mais de 10 milhões de pessoas foram informadas de que pelo menos 1.500 camas hospitalares devem estar disponíveis em instalações de quarentena centralizadas, além de centros de apoio, que podem ser convertidos com alguns dias de antecedência.

"A capacidade para internamentos e isolamento deve ser reforçada, e hospitais designados (...) e pontos de isolamento centralizados devem ser planeados e preparados com antecedência", escreveu no mês passado Ma Xiaowei, alto funcionário da Comissão, no Qiushi, o principal jornal do Partido Comunista Chinês.

Num exemplo de rápido progresso, Ningbo, uma cidade com oito milhões de habitantes, abriu a sua primeira instalação centralizada para quarentenas no mês passado, com 4.356 quartos.

A maioria das grandes cidades chinesas já instituiu requisitos para testes regulares de Covid-19.

Em Pequim é necessário ter um teste negativo para o vírus, realizado nas 72 horas anteriores, para aceder a supermercados, restaurantes ou transportes públicos.

Lanzhou, uma cidade do noroeste, com quatro milhões de habitantes, tem capacidade para testar cerca de 150.000 pessoas diariamente.

A política da China foi bem-sucedida em conter a doença e manter o número de mortos baixo, em comparação com o resto do mundo.

Mas muitas pessoas estão cansadas com a perspetiva de que a política se prolongue.

"É uma loucura total", comentou um residente de Pequim. "A comunidade científica considera a política insustentável, mas isto foi já convertido numa ação de mobilização das massas", afirmou outra residente.

Oito cidades na China e 74 milhões de pessoas estão agora sob bloqueio total ou parcial, em comparação com 133 milhões de pessoas há uma semana e 355 milhões de pessoas em abril, segundo uma pesquisa divulgada pelo banco japonês Nomura.

Segundo a mesma fonte, se todas as cidades adotassem o requisito de teste de 72 horas, como em Pequim ou Xangai, seriam abrangidas 814 milhões de pessoas e o custo ascenderia a 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB).