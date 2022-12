China recomenda viagens faseadas no Ano Novo Lunar para evitar contágio por Covid-19

© Wu Hao/EPA

O Ministério dos Transportes chinês recomendou esta quarta-feira a quem viajar durante as férias do Ano Novo Lunar, que em 2023 ocorrerá entre 21 e 27 de janeiro, que o faça "de forma escalonada" para evitar infeções massiva pela Covid-19.

De acordo com um guia do Ministério chinês, os testes de PCR e passaportes Covid-19 não serão exigidos para viajar e as autoridades competentes vão desmantelar quaisquer postos de controlo anteriormente instalados para restringir a passagem de veículos nas estradas.

"Para garantir as reuniões familiares seguras e tranquilas, as cidades devem tentar que as viagens sejam escalonadas e os departamentos de transporte devem aumentar a frequência para atender à demanda", refere o guia, divulgado pela imprensa local.

Segundo o Ministério, caso surja um surto de Covid-19 em grande escala, "devem ser implementados planos de emergência" para evitar a suspensão dos meios de transporte.

Este ano, o número de passageiros vai aumentar substancialmente, segundo o Ministério, referindo que devem ser tomadas medidas para garantir "o transporte normal de energia, alimentos e necessidades básicas, bem como o transporte de vacinas, antigénios e outros recursos médicos".

A redução das restrições trouxe neste mês uma onda de infeções que algumas províncias estimam em milhões por dia, já há que a Comissão de Saúde encerrou no último fim de semana de fornecer o relatório diário de infeções a nível nacional.

Hospitais de grandes cidades como Pequim têm tido dificuldades em atender a todos os pacientes, segundo depoimentos recolhidos nas redes sociais do país.

A China também anunciou na terça-feira que irá retomar a emissão de passaportes para turismo.

O Governo chinês parou de emitir vistos para estrangeiros e passaportes para os chineses no início da pandemia de Covid-19 no início de 2020.

A Administração Nacional de Imigração da China disse que começará a receber pedidos de vistos para turistas que queiram ir para o estrangeiro em 8 de janeiro. A agência disse que aceitará solicitações para prorrogar, renovar ou reemitir vistos, mas não deu nenhuma indicação de quando poderão ser emitidos para os solicitantes numa primeira vez.

Já Hong Kong eliminará algumas das suas medidas de combate à Covid-19, incluindo testes de PCR para viajantes que chegam e requisitos de vacinação para entrar em determinados locais, disse esta quarta-feira o líder da cidade.

A "nossa sociedade como um todo construiu uma barreira de imunidade extensa e de alto nível (para a Covid-19)", disse o presidente-executivo de Hong Kong, John Lee, numa conferência de imprensa.

Mais de 80% da população da cidade tem pelo menos três doses da vacina da Covid-19.

Os contactos próximos daqueles que testaram positivo para Covid-19 também não precisarão mais se isolar em Hong Kong, disse Lee, e não haverá mais limite para o número de clientes por mesa nos restaurantes. As medidas entrarão em vigor a partir de quinta-feira.

As máscaras, no entanto, ainda precisarão ser usadas em público, a menos que os residentes estejam a exercitar-se, pois a eliminação das máscaras pode levar a um aumento de doenças respiratórias como a gripe, assim como Hong Kong enfrenta um aumento sazonal de casos de gripe, disse o secretário de saúde Lo Chung-mau na conferência de imprensa.

Em setembro, Hong Kong eliminou os requisitos de quarentena para os viajantes que chegavam, pois buscava impulsionar o turismo após mais de dois anos de restrições de entrada.

A partir de 8 de janeiro, a China não exigirá mais que os viajantes que chegam entrem em quarentena, disseram as autoridades no início desta semana.