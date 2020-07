China regista quatro novos casos de Covid-19, todos oriundos do exterior

Pequim © EPA

Por Lusa 10 Julho, 2020 • 06:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A China registou nas últimas 24 horas quatro novos casos de Covid-19, todos importados do exterior, indicaram esta sexta-feira as autoridades chinesas.

Pequim, onde se registou um surto com origem no maior mercado abastecedor da cidade, no mês passado, voltou a não diagnosticar novos casos, pelo quarto dia consecutivo.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, no resto do país foram diagnosticados quatro novos casos, todos em viajantes oriundos do exterior.

As autoridades de saúde detalharam ainda que, até à meia-noite (17h00 de quinta-feira em Lisboa), 19 pacientes tiveram alta, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 342, quatro dos quais se encontram em estado grave.

A Comissão Nacional de Saúde não anunciou novas mortes por Covid-19.

De acordo com os dados oficiais, desde o início da pandemia, a China registou 83.585 infetados e 4.634 mortos devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

A pandemia de Covid-19 já provocou quase 551 mil mortos e infetou mais de 12,12 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19