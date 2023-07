China regista temperatura recorde de 52,2 graus

A cidade de Turfã é próxima do deserto de Taklamakan © Tiziana Fabi/AFP

A China registou uma temperatura de 52,2 graus no domingo, na região de Xinjiang, oeste do país, um recorde para meados de julho, revelou esta segunda-feira o serviço meteorológico do país. Esta zona do país, um vasto território parcialmente desértico e que faz fronteira com vários países da Ásia Central, é geralmente a mais quente da China no verão.

Uma estação meteorológica na cidade de Turfã, em Xinjiang, "registou um pico de temperatura de 52,2 graus às 19h00 de 16 de julho, quebrando o recorde histórico de calor para este período do ano". O recorde anterior, de acordo com a mesma estação meteorológica, era de julho de 2017, quando os termómetros atingiram 50,6 graus.

A cidade de Turfã é próxima do deserto de Taklamakan. As ondas de calor no verão não raras na China mas, de acordo com os cientistas, o paíse asiático enfrentou condições meteorológicas extremas nos últimos meses, exacerbadas pela mudança climática.