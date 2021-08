China sem novos casos de Covid-19 pela primeira vez desde julho

A China enfrentou a pior fase do surto desde 2020 © Jerome Favre/EPA

A China não reportou novos casos de Covid-19 transmitidos localmente esta segunda-feira, algo que acontece pela primeira vez desde julho, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde do país. Desde 20 de julho que a China tem lutado contra a propagação da variante Delta, altamente contagiosa, que foi detetada entre funcionários de limpeza do aeroporto da cidade de Nanquim.

A partir destes primeiros casos, a China enfrentou a pior fase do surto desde 2020, com o vírus a espalhar-se para mais de metade das 31 províncias do país e infetando mais de 1200 pessoas. Os casos crescentes, impulsionados pela variante Delta, foram vistos como o maior desafio até agora para a política intransigente do país.

Perante este cenário, as autoridades locais colocaram milhões de residentes sob confinamento rigoroso, realizaram testes em massa e restringiram as viagens domésticas, conta a CNN. Medidas que parecem estar a funcionar.

As infeções diárias caíram na última semana e esta segunda-feira o país registou apenas 21 casos importados e zero infeções sintomáticas transmitidas localmente. Caso a tendência se mantenha, a China poderá tornar-se no primeiro país do mundo a controlar o grande surto da variante Delta.

