China simula "ataques conjuntos de precisão" contra alvos em Taiwan

A China simulou "ataques conjuntos de precisão" contra "alvos chave na ilha de Taiwan e águas circundantes" como parte das manobras militares em torno da ilha, informou este domingo o canal estatal de televisão chinês CCTV.

Dezenas de aviões do exército foram destacados para "voar no espaço aéreo visado" e as forças terrestres efetuaram exercícios de "ataque de precisão com múltiplos alvos", acrescentou.

Entretanto, o Ministério da Defesa taiwanês disse ter detetado, no segundo dia de manobras militares chinesas no estreito de Taiwan, nove navios de guerra e 58 aviões chineses em redor da ilha.

O Ministério afirmou que estava a monitorizar os movimentos dos militares chineses através de um "sistema conjunto de informações e vigilância", afirmando que caças e bombardeiros estavam entre os aviões avistados a partir do meio-dia (05:00 em Lisboa).

As manobras militares chinesas foram anunciadas e lançadas depois de a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, se ter encontrado com o presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA, Kevin McCarthy, na Califórnia, na quarta-feira, reunião à qual Pequim prometeu responder com medidas "firmes e enérgicas".

Na segunda-feira, os exercícios no estreito de Taiwan vão incluir fogo real, de acordo com as autoridades de Fujian, província chinesa no leste do país, situada em frente à ilha.

O objetivo é estabelecer a capacidade da China de "assumir o controlo do mar, do espaço aéreo e da informação (...) a fim de criar uma dissuasão e um cerco total" de Taiwan, disse, no sábado, a televisão estatal chinesa.

As manobras "servem como um aviso sério contra a conivência entre forças separatistas que procuram a 'independência de Taiwan' e forças externas, bem como contra atividades provocatórias", advertiu um porta-voz do exército chinês, Shi Yi.

A China está descontente com a aproximação, nos últimos anos, entre as autoridades taiwanesas e os EUA, que, apesar da ausência de relações oficiais, fornecem à ilha apoio militar substancial.

Washington reconheceu a República Popular da China em 1979 e, em teoria, não deveria manter qualquer contacto oficial com a República da China (nome oficial de Taiwan), ao abrigo do "princípio de uma só China", defendido por Pequim.

A China considera Taiwan, com 23 milhões de habitantes e autónoma desde o fim da guerra civil chinesa em 1949, como uma província a reunificar com o resto do território.