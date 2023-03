Choque em cadeia faz pelo menos 36 feridos na Hungria

© Peter Lakatos/EPA

Pelo menos 36 pessoas ficaram este sábado feridas, 13 das quais com gravidade, em consequência de um acidente em cadeia numa autoestrada a cerca de 25 quilómetros da Budapeste, capital da Hungria.

Dos cerca de 40 veículos envolvidos na colisão na via M1, a oeste de Budapeste, 19 incendiaram-se, adiantaram as autoridades policiais citadas pela agência Associated Press.

Em comunicado, a Direção Nacional de Proteção Civil avançou que os incêndios foram já extintos e que quatro helicópteros de resgate, bem como equipas de bombeiros de várias cidades próximas, chegaram ao local para tratar os feridos.

As autoridades interromperam o tráfego em ambos os sentidos da M1, enquanto as operações de remoção dos veículos acidentados e de limpeza continuarão nas próximas horas.

O porta-voz do serviço nacional de socorro, Pal Gyorfi, escusou-se a adiantar uma possível causa do acidente, mas a empresa que gere as autoestradas na Hungria admitiu que uma tempestade localizada de poeiras pode ter originado uma redução repentina de visibilidade na via.