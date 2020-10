Choveu dinheiro na China. Mas a história não teve um final feliz

Xunquim © DR

Por vezes, ser demasiado generoso pode trazer problemas. Foi o que aconteceu a um homem, na China, que decidiu fazer "chover" dinheiro, atirando notas às pessoas que passavam na rua, a partir da janela do 30.º andar de um prédio em Xunquim.

A polícia chinesa foi chamada ao local e deteve o homem, de 29 anos, considerando que este se encontrava sob o efeito de drogas.

O homem terá deitado pela janela mais de 25 mil euros, depois de ter consumido substâncias ilícitas.

O episódio aconteceu há cerca de duas semanas, mas agora está a tornar-se notícia por todo o mundo, graças a um vídeo que circula pelas redes sociais e que mostra o momento em que "choveu dinheiro" . O trânsito na cidade parou, com as pessoas as deixarem os carros para irem para a estrada apanhar as notas que caíam do céu.

Num comunicado, citado pelo jornal The Guardian, a polícia chinesa esclareceu que o homem foi detido pelo consumo de droga e que está a receber tratamento, enquanto o caso é investigado.

Esta não foi, contudo, a primeira vez que "choveu dinheiro" na China. Em 2017, também em Xunquim, uma mulher atirou cerca de 2 mil euros em notas no meio da estrada. Questionada pela polícia sobre o que a fez distribuir dinheiro pela rua, respondeu que estava de "mau humor".

Já no ano passado, na cidade Shishi, um outro homem atirou também mais de 12 mil euros em notas para ar, depois de ter tido "um dia mau no trabalho", mas decidiu, mais tarde, pedir às pessoas que apanharam o dinheiro que lho devolvessem.