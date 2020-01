Chuvas fazem mais de 50 mortos e dezenas de milhares de desalojados no Brasil

Estragos causados pelas cheias em Sabara, na região de Belo Horizonte © Douglas Magno/AFP

As fortes chuvas que afetam o estado brasileiro do Espírito Santo já fizeram nove mortos e desalojaram 11.180 pessoas, anunciou na segunda-feira a Defesa Civil estadual. De acordo com o último boletim da Defesa Civil do Espírito Santo, divulgado ao final da tarde de segunda-feira, além dos nove mortos, o temporal que se abate sob a região desde a semana passada causou ainda seis feridos.

Neste momento, 9.296 pessoas estão deslocadas em casas de familiares ou amigos, a maioria nas localidades de Alegre, Alfredo Chaves, Iconha e Vargem Alta, e 1.884 estão colocadas em abrigos, como igrejas e escolas, totalizando 11.180 cidadãos fora das próprias habitações.

O temporal que afeta várias regiões do Brasil chegou também ao estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Até ao momento, 47 pessoas morreram, quatro estão desaparecidas, e 65 feridas em Minas Gerais, segundo o último balanço das autoridades locais, citado pelo portal de notícias G1.

Há registo de 14.609 pessoas deslocadas em casas de familiares ou amigos, e 3.386 estão colocadas em abrigos públicos.

O governo regional de Minas Gerais decretou luto de três dias em homenagem às pessoas que perderam a vida no temporal, e 101 municípios decretaram estado de emergência.

Ainda segundo o último boletim da Defesa Civil, várias comunidades estão sem acesso ao fornecimento de água e energia elétrica, e largas dezenas de pontes, habitações e estruturas colapsaram ou estão em risco de derrocada. São também várias as localidades que necessitam de ajuda humanitária, de acordo com o documento.

No domingo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, recebeu o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que se deslocou ao estado para conferir os estragos e discutir medidas para sanar os danos com os autarcas das cidades atingidas.

Na segunda-feira, uma portaria publicada no Diário Oficial da União reconheceu a situação de emergência devido às chuvas intensas que afetaram Minas Gerais, e Gustavo Canuto prometeu que o Governo federal irá disponibilizar 90 milhões de reais (19,4 milhões de euros) para atender as necessidades relacionadas com o temporal na região.

As televisões locais divulgaram imagens de desmoronamentos, casas submersas, árvores e postos elétricos derrubados, rios que transbordaram e bairros inundados pela tempestade.