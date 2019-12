Chuvas fortes em França. Queda de helicóptero em Marselha faz três mortos

A região sudeste de França continua sob alerta vermelho, um alerta que deve estender-se até ao final da manhã © Eric Gaillard/Reuters

As chuvas fortes estão a fustigar o sul de França, pela segunda vez numa semana, e já fizeram três vítimas mortais.

Os três socorristas morreram depois da queda de um helicóptero nas imediações de Marselha, noticia a agência Reuters. O piloto, o mecânico e o bombeiro sapador estavam a tentar socorrer as pessoas apanhadas pela força das águas, conforme relatou o ministro francês do Interior. O helicóptero seguia em direção à localidade de Var, onde um homem morreu quando tentava salvar os cavalos da sua propriedade.

O ministro francês do Interior ordenou também a abertura de um inquérito e lamentou a morte dos socorristas, a quem chamou de "heróis do quotidiano".

Também em Saint-Paul-en-Foret, um pastor foi apanhado pela força das águas.

Ao todo, são já cinco mortos. O alerta vermelho passou para laranja com o nascer do dia.

No entanto, mais de 50 escolas vão estar fechadas na região de Cannes.

Esta manhã mais de mil famílias continuam sem energia elétrica, mas as estradas começam a reabrir lentamente.

Há uma semana, as chuvas fortes fizeram com que o rio galgasse as margens, e as cheias obrigaram à retirada de muitas pessoas. Na altura, o nível dos rios chegou a subir sete metros, um recorde que não se registava há 50 anos.

* Atualizada às 08h02