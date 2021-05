Chuvas fortes provocam deslizamento de terras e colapso de edifícios na Índia

A Índia é, atualmente, o segundo no mundo com mais infeções por Covid-19 © DR

Por Cátia Carmo 11 Maio, 2021 • 15:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Chuvas fortes registadas esta terça-feira na cidade de Dev Prayag, na Índia, provocaram deslizamento de terras e colapso de alguns edifícios. Cerca de 13 lojas e várias outras propriedades ficaram danificadas, avança o The Times Of India. Ainda não há registo de nenhuma vítima, mas as equipas de emergência médica têm várias operações de resgate em curso.

Mais um problema para o país que é, atualmente, o segundo no mundo com mais infeções por Covid-19, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais mortes, a seguir aos EUA e Brasil.

O país registou 329 942 infeções nas últimas 24 horas, o valor mais baixo nos últimos 14 dias, depois de ter ultrapassado as 400 mil infeções durante quatro dias consecutivos na última semana, segundo dados oficiais.

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou ainda 3876 mortes provocadas pelo novo coronavírus, aumentando para 249 992 o total de óbitos desde o início da pandemia.