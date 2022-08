Chuvas intensas inundam ruas no centro de Londres. Veja as imagens

Prevê-se que o temporal continue nos próximos dias em Inglaterra, com chuva forte a cair nas regiões de Londres, Kent, West Sussex, Essex e Suffolk.

Por Carolina Quaresma 18 Ago, 2022 • 12:12

Prevê-se que o temporal continue nos próximos dias em Inglaterra, com chuva forte a cair nas regiões de Londres, Kent, West Sussex, Essex e Suffolk.

Grandes áreas do centro de Londres foram atingidas por inundações repentinas devido às chuvas intensas que se fazem sentir em diversas partes do sul de Inglaterra.

De acordo com a BBC, o Met Office, serviço nacional de meteorologia do Reino Unido, emitiu um aviso amarelo de tempestade para a região de Kent por perigo de inundações, cancelamento de viagens e cortes de energia.

Já a Agência do Meio Ambiente emitiu 17 alertas de inundação em toda a Inglaterra, prevendo até 100 milímetros de chuva em algumas áreas.

As previsões meteorológicas apontam para que esta quinta-feira seja mais um dia de chuvas fortes em áreas do centro de Londres, como Bloomsbury e as estações de St. Pancras, Victoria - onde várias lojas já foram obrigadas a encerrar - e Kentish Town.

O teatro Almeida, em Islington, também foi forçado a cancelar uma apresentação por causa da água que entrou pelo telhado.

Após semanas de calor extremo e situações de seca, as fortes chuvas fizeram com que o aeroporto de Gatwick, em Crawley, West Sussex, tenha sofrido atrasos e cancelamentos em alguns voos.

Espera-se que o temporal continue nos próximos dias em Inglaterra e no País de Gales, com a chuva mais intensa a cair em Londres, Kent, West Sussex, Essex e Suffolk.

Apesar das chuvas desta semana, oito regiões da Inglaterra continuam em situação de seca, com a empresa Thames Water a tornar-se no mais recente fornecedor de água a proibir a utilização de mangueiras, a partir do final deste mês.