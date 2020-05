Ciclone Amphan é a maior tempestade alguma vez registada no Golfo de Bengala

Nas zonas costeiras milhões de pessoas vão ser retiradas ao longo das próximas horas © EPA

Por Margarida Serra 19 Maio, 2020 • 12:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É a segunda vez que o Golfo de Bengala é atingido por um super ciclone. Uma tempestade com as mesmas características atingiu aquela zona em 1999, destruindo 15 mil aldeias e causando a morte a 10 mil pessoas.

Se estivesse no Atlântico, o Amphan estaria classificado como sendo de categoria 4, a segunda mais grave da escala. O ciclone deve atingir com mais força a região fronteiriça entre a Índia e o Bangladesh.

Satya Narayan Pradhan, diretor geral da força nacional de ajuda de emergência explicou, à CNN , que as áreas ameaçadas são pouco desenvolvidas e têm muita gente a viver em casas temporárias com telhados de palha ou de metal. Prevê-se, por isso, estragos elevados.

Nas zonas costeiras milhões de pessoas vão ser retiradas ao longo das próximas horas. As equipas já estão no local mas o trabalho está a ser dificultado pelo confinamento imposto pela Covid-19.

No estado de Bengala ocidental os abrigos para tempestades têm capacidade para meio milhão de pessoas mas, por causa da pandemia e do distanciamento social, agora só podem entrar 200 mil.

Dos 800 abrigos existentes, 250 estão a ser usados como centros de quarentena.

No Bangladesh o ministro-adjunto de gestão de catástrofes já informou que mais de 2 milhões de pessoas vão sair da costa e serão colocadas em 12 mil abrigos.

Embora a velocidade atual do vento possa diminuir um pouco antes de chegar a terra, as autoridades meteorológicas indianas estão preocupadas com o aumento do nível das águas que pode chegar aos cinco metros.

A chuva forte já começou a ser sentida no estado indiano de Odisha. No estado de Kerala, que fica na zona mais ocidental, os ventos fortes já causaram alguma destruição.

Várias árvores foram arrancadas e caíram em cima de linhas elétricas e de estradas. Há zonas junto à costa onde não há eletricidade. Muitas casas foram atingidas e o vento forte destruiu dezenas de telhados.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19