Ciclone Biparjoy sobe para extremamente severo e aproxima-se do Paquistão e da Índia

Por Lusa 11 Junho, 2023 • 09:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ciclone Biparjoy intensificou-se hoje para "extremamente severo", elevando o nível de alerta ao longo das costas da Índia e do Paquistão, onde as autoridades já começaram a tomar medidas antes da sua chegada prevista para os próximos dias.

O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) adianta no seu último boletim que o Biparjoy, que atravessa atualmente o Mar Arábico, se intensificou para um ciclone extremamente severo às 05:30 locais (01:00 em Lisboa), a cerca de 480 quilómetros a sudoeste de Naliya (costa noroeste da Índia).

"Atravessará Saurashtra e Kutch (Índia) e o Paquistão por volta do meio-dia do dia 15 de junho como uma tempestade ciclónica muito severa", refere o IMD.

O ciclone é acompanhado de ventos que atingem 190 quilómetros por hora à superfície, pelo que o IMD recomendou a suspensão de todas as atividades piscatórias na zona até à sua passagem.

O departamento meteorológico prevê que estes ventos se reduzam gradualmente ao longo dos próximos dias, atingindo uma velocidade máxima de 150 km/h na quinta-feira, altura em que deverá atingir a cidade de Karachi, no sul do Paquistão, como um ciclone "muito severo".

No entanto, os seus efeitos far-se-ão igualmente sentir no estado indiano de Gujarat, onde o IMD alertou para a ocorrência de chuvas "fortes" e "muito fortes" a partir de quarta-feira, que se intensificarão para chuvas "extremas" em pontos isolados na quinta-feira.

Equipas da Força Nacional de Resposta a Catástrofes (NDRF) já foram enviadas para as cidades costeiras de Gujarat, que deverão ser as mais afetadas, informou a agência noticiosa ANI.

Paralelamente, o Departamento Meteorológico do Paquistão informou que a costa sul do Paquistão começará a sentir os efeitos do ciclone na tarde/noite de terça-feira e referiu que "os ventos fortes podem causar danos em estruturas soltas e vulneráveis, como casas de barro".

"São esperados aguaceiros e trovoadas com algumas chuvas muito fortes e ventos tempestuosos (60-80 km/hora)" na costa sul e sudeste do Paquistão, acrescentou.

Em consequência, as autoridades de Karachi proibiram no sábado o acesso às suas praias, as atividades de pesca e a navegação.

A passagem de ciclones é comum na costa indiana, que no mês passado levantou o alerta sobre várias das suas províncias orientais pela tempestade ciclónica Mocha, de categoria "muito severa", que fez mais de uma centena de mortos na Birmânia e devastou dezenas de campos de refugiados rohingya no Bangladesh.

Em Maio de 2020, o ciclone Amphan fez mais de uma centena de mortos na Índia e no Bangladesh, num dos piores incidentes deste tipo dos últimos anos.

HN / EA