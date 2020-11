Cidadãos dos EUA aconselhados a não viajar para Dia de Ação de Graças

© AFP

Com a pandemia do novo coronavirus a progredir fora de controlo, a principal agência sanitária dos EUA pediu hoje que as pessoas não viajem para as celebrações do Dia de Ação de Graças (Thanksgiving).

O Centro para o Controlo e a Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em Inglês) apelaram também às pessoas que não passem o feriado do Thanksgiving com estranhos ao agregado familiar.

Esta foi uma das orientações mais firmes de fontes oficiais sobre a redução, e até eliminação, destas reuniões tradicionais, para combater a pandemia.

O CDC emitiu a recomendação uma semana antes do Thanksgiving, quando as infeções, as hospitalizações e as mortes estão a subir acentuadamente através do país.

Em muitas áreas, os sistemas de cuidados de saúde estão sob pressão, pela combinação de aumento de doentes, a preencherem as camas, e o pessoal de saúde a ficar doente.

Uma dirigente do CDC, Erin Sauber-Schatz, justificou a recomendação com o facto de na semana passada os EUA terem registado mais de um milhão de novos casos.

"A forma segura de celebrar este ano o Thanksgiving é ficar em casa com as pessoas do seu agregado", disse.

Os EUA têm mais de 11 milhões de infeções diagnosticadas e mais de 250 mil mortes.

Os cientistas do CDC avisam que cerca de 40% das pessoas infetadas não têm sintomas óbvios, mas podem espalhar o vírus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.350.275 mortos resultantes de mais de 56,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (250.548) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de 11,5 milhões).

Seguem-se, em número de mortos, o Brasil (167.455 mortos, mais de 5,9 milhões de casos), a Índia (131.578 mortos, mais de 8,9 milhões de infetados), o México (99.528, mais de um milhão infetados) e o Reino Unido (53.775 mortos, mais de 1,4 milhões de casos).

A França, com mais de dois milhões de casos (47.127 mortos), é o quarto país do mundo em número de infetados, depois de EUA, Índia e Brasil, seguindo-se a Rússia (mais de dois milhões de casos, 34.850 mortos), a Espanha (mais de 1,5 milhões de casos, 42.291 mortos) e a Argentina (mais de 1,3 milhões de casos, 36.347 mortos).

Em Portugal, morreram 3.701 pessoas dos 243.009 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.