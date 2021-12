Cidade chinesa organiza "marcha da humilhação" para infratores das regras da pandemia

Os quatro foram acusados de transportar migrantes ilegais © Direitos reservados

A "humilhação pública" a que foram sujeitos supostos infratores das regras anti-Covid na China tem gerado críticas um pouco por todo o mundo. Em Guangxi, cidade no Sul e que faz fronteira com o Vietname, agentes da polícia submeteram quatro pessoas que terão violado as restrições sanitárias a desfilar pelas ruas, divulgou a imprensa estatal do país.

Os quatro suspeitos tiveram de marchar com máscaras e trajes de proteção, carregando cartazes com as respetivas fotografias e nomes, diante de uma multidão que assistia ao desfile.

As imagens que comprovam a punição mostram cada suspeito detido por dois agentes da polícia - que usam escudos, máscara e trajes de proteção -, e cercados por vários agentes, alguns dos quais armados.

Let's take a look at the atrocities of the authoritarian Communist Party of China and parade in the streets! pic.twitter.com/JdYpN0XI2u - 万剑穿郭心 (@Ggerard82921912) December 28, 2021

Os quatro foram acusados de transportar migrantes ilegais, num momento em que quase todas as fronteiras da China estão fechadas devido à pandemia, adianta a AFP.

A China proibiu qualquer tipo de humilhação pública de supostos criminosos em 2010, após décadas de campanhas dos ativistas dos direitos humanos. No entanto, algumas autoridades locais retomaram as práticas, no combate contra a Covid-19.

O desfile pelas ruas faz parte de uma série de medidas disciplinares anunciadas em agosto pelo poder local de Guangxi para punir os que não respeitam as medidas restritivas para impedir a propagação da Covid-19.

O Guangxi News escreve que o desfile representa "uma advertência real" e "desencoraja crimes na fronteira".

Este castigo desencadeou muita controvérsia, com críticas nas redes sociais à abordagem agressiva, que viola com gravidade o espírito do Estado de direito.

Outros suspeitos de contrabando ilegal e tráfico de pessoas sofreram humilhações públicas nos últimos meses, de acordo com informações divulgadas pelo do poder local de Guangxi. Vídeos de um desfile semelhante em novembro mostram uma multidão a observar quando dois prisioneiros eram presentes aos agentes da polícia, que liam as acusações com um microfone.

Em agosto, dezenas de polícias armados arrastaram um suspeito pelas ruas até um parque infantil.

