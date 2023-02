Cidade chinesa treina esquilos para detetar drogas em espaços de acesso difícil

© Filip Singer/EPA

Uma cidade chinesa treinou um grupo de esquilos para que sejam capazes de detetar drogas em espaços de difícil acesso, como armazéns ou locais muito altos, noticiou esta quinta-feira a imprensa local.

Os seis esquilos, da variedade vermelha eurasiana, vão assumir funções no combate ao tráfico de estupefacientes na cidade de Chongqing, no sudoeste da China, depois de a sua nova capacidade ter sido avaliada por várias instituições científicas, de acordo com o jornal oficial Global Times.

"Os esquilos têm um olfato muito bom", disse Yin Jin, um dos tratadores da brigada canina do departamento de Segurança Pública do distrito de Hechuan, em Chongqing.

O especialista assegurou que o método de treino que desenvolveram também é útil para outras espécies animais e acrescentou que os resultados obtidos até agora são positivos e que a unidade de esquilos é capaz de identificar rapidamente a presença de drogas.

De acordo com Yin, o tamanho e a agilidade dos esquilos permitem que os animais acedam a áreas de difícil acesso e a locais de grande altitude, inacessíveis aos cães.

Os animais foram treinados para arranhar a superfície como forma de indicar aos agentes da polícia que detetaram a presença de drogas.

O Ministério da Segurança Pública chinês afirmou anteriormente que a China é o país com o "sistema de controlo de drogas mais rígido do mundo" e com o maior número de substâncias proibidas.

O tráfico de drogas em larga escala é um crime punível com pena de morte na China.

Considerada um "demónio social", ao nível da prostituição, a droga está associada ao chamado de "século de humilhação nacional", iniciado com a derrota da China na "Guerra do Ópio" (1839-42).