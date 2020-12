Gitanjali Rao tem 15 anos e foi eleita a "Jovem do Ano" © Reprodução Time

Por Rita Carvalho Pereira 04 Dezembro, 2020 • 12:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A revista Time elegeu, pela primeira vez na História, a Jovem do Ano. Trata-se de Gitanjali Rao, uma norte-americana de 15 anos que inventou um dispositivo móvel para testar a qualidade da água que bebemos.

A revista costuma eleger anualmente a Personalidade do Ano ("Person of the Year"), mas, este ano, criou esta distinção especificamente dirigida aos mais jovens ("Kid of the Year").

Gitanjali Rao na capa da Time © Reprodução Time

O anúncio da atribuição do prémio à jovem inventora foi feito pela Time esta quinta-feira, que o justifica pela capacidade de Gitanjali de aplicar ideias científicas a problemas do mundo quotidiano e pela sua vontade de motivar outros jovens a lutar pelas suas próprias causas.

Esta não é a primeira distinção que Gitanjali Rao junta ao currículo. No último ano, a jovem já tinha sido incluída na lista da Forbes "30 Under 30", que destaca 30 personalidades influentes com menos de 30 anos, e quando frequentava apenas o 7.º ano de escolaridade, foi eleita a Melhor Cientista Jovem da América, de acordo com a National Public Radio (NPR).

Além da "Tehys", a invenção para melhorar a qualidade da água - que usa nanotubos com sensores de carbono para detetar a presença de chumbo -, Gitanjali desenvolveu também recentemente uma ferramenta digital chamada "Kindly", que usa inteligência artificial para detetar sinais prematuros de cyberbullying.

"O meu objetivo já não é só criar os meus próprios aparelhos para resolver os problemas do mundo, mas também inspirar outros a fazerem o mesmo", afirmou Gitanjali Rao, em declarações à Time.

""Eu não pareço uma cientista normal. Sempre que vejo algum cientista na televisão é alguém mais velho, geralmente um homem branco", nota jovem. "Não é fácil fazermos algo quando não vimos mais ninguém igual a nós a fazê-lo. Por isso, essa é a mensagem que quero transmitir: se eu consigo, tu também consegues, e qualquer pessoa consegue."

Na próxima semana, a Time deverá anunciar o prémio de Personalidade do Ano de 2020, que, curiosamente, em 2019, foi também atribuído a uma jovem: a ativista sueca Greta Thunberg. Foi a primeira vez que alguém com menos de 25 anos recebeu a distinção.