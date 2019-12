Cimeira do Clima. Madrid, a cidade onde a Câmara quer reduzir medidas anti-poluição

Madrid Central só não foi revogado depois das eleições, em maio, porque os tribunais o impediram © Pixabay

Madrid, sede da cimeira sobre as alterações climáticas da ONU, é a mesma cidade onde a Câmara quer reduzir as medidas anti-poluição. Luis Martinez Almeida, presidente da Câmara, chegou ao poder com o lema "Acabar com Madrid central", o nome do pacote de medidas que restringe a circulação de automóveis no centro da cidade, à semelhança do que já acontece noutras capitais europeias.

Esta medida permitiu, no último ano, reduzir poluição e melhorar a qualidade do ar, como refere Juan Bárcena, da plataforma Ecologistas em Ação. "Comparando que se passou em 2019 em relação aos anos anteriores, houve uma diminuição do dióxido de nitrogénio de 20%."

Madrid Central só não foi revogado depois das eleições, em maio, porque os tribunais o impediram, no seguimento de uma denúncia feita por esta plataforma ecologista e pela Greenpeace. Agora planos da Câmara de Madrid passam por um novo pacote de medidas chamado Madrid 360 que, na opinião dos ecologistas, seria insuficiente.

"Se finalmente as medidas forem deixar que os carros com etiqueta C com dois ocupantes atravessem Madrid central, fazer mais estacionamentos dentro da zona, abaratar os estacionamentos, reduzir o preço das multas... Digamos que não é preciso ser um grande entendido para saber que isso vai fazer com que Madrid Central seja menos eficiente", alega Juan Bárcena.

Para a plataforma ecologista, Madrid Central deveria ser o ponto de partida para uma legislação ainda mais ambiciosa no que toca ao meio ambiente. E não descartam recorrer novamente aos tribunais.

"Estamos numa disputa com a Câmara que, se não quer retirar Madrid Central, pelo menos quer diminuí-la muito. O que dizemos é que isto tem que continuar assim e além disso há que aprofundar as medidas. E já os avisámos que, se não cumprirem todos os requerimentos exigíveis, vamos denunciá-los."

Neste momento, Espanha tem processos a decorrer nos tribunais europeus pelo incumprimento das recomendações europeias. Se não se adotarem as medidas ambientais adequadas, os ecologistas avisam que as multas ao país podem ser pesadas.