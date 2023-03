Cimeira franco-britânica debate imigração

O Presidente francês, Emmanuel Macron © Emmanuel Dunand/EPA

Emmanuel Macron recebe esta sexta-feira, 10 de março, no Palácio do Eliseu, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. Esta é primeira cimeira franco-britânica desde 2018 e pretende criar uma nova ligação entre os dois países depois de cinco anos de tensão. O objetivo: reforçar a cooperação em questões de imigração, mas há outros assuntos em cima da mesa num encontro ambicioso.

Imigração, mas também meio ambiente, a guerra na Ucrânia, o programa nuclear iraniano, o comércio bilateral: são alguns assuntos em cima da mesa nesta cimeira franco-britânica.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, os dois países trabalharam lado-a-lado na NATO. O governo britânico está ciente da importância de mostrar uma aparente unidade entre as potências ocidentais diante da guerra na Ucrânia. São esperados anúncios em termos de treinamento e equipamento para os militares ucranianos.

Os últimos cinco anos ficaram marcados por relações delicadas no contexto do Brexit e da Covid. Nesta cimeira, os britânicos querem renovar as relações entre os dois países. As negociações do Brexit fizeram estremecer as relações entre os dois lados do canal da Mancha, assim como a parceria tripartida militar formada pela Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, (AUKUS).

O primeiro-ministro britânico espera reativas as relações franco-britânicas - depois de os seus dois antecessores, Boris Johnson e Liz Truss, terem tido posições e palavras duras para com o presidente francês.

Imigração, um tema quente



Londres também quer avançar na questão da luta contra a imigração ilegal. Esta é uma das cinco promessas feitas por Rishi Sunak. Os números não param de aumentar: 46 mil pessoas atravessaram o Canal da Mancha em pequenos barcos improvisados só no ano passado, um recorde.

Rishi Sunak também está em Paris com a esperança de que Emmanuel Macron o apoie em questões de política migratória - o primeiro-ministro britânico anunciou esta semana a intenção de proibir aos migrantes que chegam pelo Canal da Mancha pedidos asilo, um plano que pode contrariar as convenções internacionais.



O chefe do executivo britânico sabe que Paris não aceita o regresso desses migrantes, a maioria vindos de Calais. E Rishi Sunak quer criar nova parceria com a polícia francesa não excluindo que Emmanuel Macron o ajude a chegar a um acordo com a Comissão Europeia.