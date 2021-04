Cimeira Ibero-Americana. Santos Silva destaca convenção-quadro que vai facilitar a circulação de talento

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva © António Pedro Santos/EPA

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, viaja esta terça-feira de manhã para Andorra, onde participa, com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, na Cimeira Ibero-Americana. Santos Silva destaca a assinatura de uma convenção-quadro que vai facilitar a circulação de talento no espaço ibero-americano.

"A lógica aqui é facilitar a concessão dos vistos e autorizações para o caso de, por exemplo, um jovem licenciado português que queira fazer um estágio de seis meses ou participar num projeto científico ou empresarial de um ano na Argentina ou entre Argentina e Portugal, o possa fazer com mais facilidade. Hoje é o primeiro momento do processo. No caso português seremos certamente dos mais rápidos, até porque isto se articula com o que estamos a fazer no âmbito da CPLP, que os chefes de Estado e de Governo irão aprovar na Cimeira de Luanda, no próximo mês de julho", explicou Augusto Santos Silva.

Questionado pela TSF, o ministro mostrou-se convencido de que a cimeira entre a União Europeia e a Índia, marcada para o Porto, não será afetada pela ausência do primeiro-ministro indiano. Narendra Modi decidiu não viajar devido ao aumento de casos de Covid-19 no seu país, mas Augusto Santos Silva garante que a cimeira se mantém e com os mesmos objetivos.

"Tudo leva a querer que essa reunião física não se poderá realizar dado o agravamento das condições da pandemia na Índia. Portanto, o primeiro-ministro Modi participará nessa reunião pela internet, por via remota, mas tudo o resto se mantém constante. A única diferença é que em vez de termos o primeiro-ministro Modi na mesma sala em que os chefes dos líderes europeus estarão, teremos provavelmente num ecrã a reunir com os chefes de Estado e de Governo europeus", acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros.