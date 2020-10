Cimeira: Líderes europeus discutem "destino" e "lugar da UE" no Mundo

O primeiro-ministro português, António Costa, já se encontra em Bruxelas para participar na cimeira © Sean Gallup/EPA

Qual o lugar da Europa no Mundo? Que capacidade tem a Europa de "moldar o próprio destino?", é a partir destas dúvidas que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, convoca os representantes nacionais para "um debate", em Bruxelas, à mesa da Cimeira Europeia.

O encontro extraordinário presencial vai, finalmente, tratar dos vários tópicos de política externa, e fazer uma avaliação à abordagem europeia à Covid-19, depois do adiamento de uma semana, curiosamente, para que Charles Michel desse o tempo necessário para que ele próprio cumprisse um período de quarentena, por ter estado em contacto com um agente do corpo de segurança pessoal que testou positivo ao novo coronavírus.

O correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, faz a antevisão da cimeira de líderes europeus 00:00 00:00

Recuperação e resiliência

O primeiro-ministro, António Costa já está desde quarta-feira em Bruxelas, e tem já esta manhã vários encontros agendados, para acertar detalhes do acesso aos fundos do plano de recuperação e resiliência, para a retoma pós-pandemia. As reuniões de trabalho decorrem no âmbito da preparação do programa da presidência portuguesa da União Europeia, que terá início a 1 de janeiro de 2021.

O primeiro encontro bilateral terá lugar às 8h15, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. António Costa segue depois para a sede da Comissão Europeia, para uma reunião com a vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager. A meio da manhã, o primeiro-ministro português reune-se com o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni. A comissária europeia da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, recebe António Costa, antes do arranque da cimeira.

Cimeira

A reunião magna começará com uma discussão sobre as relações entre a União Europeia e a China, na sequência da vídeo-cimeira realizada este mês, entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o presidente chinês, Xi Jinping.

Na carta convite que endereçou aos 27 chefes de Estado ou de Governo, Charles Michel expressou a intenção europeia de "trabalhar com a China para enfrentar os principais desafios globais, como a pandemia COVID 19 e as mudanças climáticas". Estes são pontos de convergência entre a UE e China.

Mas, há outros dossiers também em cima da mesa, como o da "relação económica", que não foi um tópico consensual no diálogo dos representantes do bloco europeu com Xi Jinping, nomeadamente por Bruxelas apelar a "mais equilíbrio e reciprocidade", que garantam "condições de concorrência equitativas". Por outras palavras: "a China tem de convencer a UE de que vale a pena investir", como comentou a presidente da Comissão, no vídeo-encontro com Xi Jinping.

Bruxelas também tem vindo a desenvolver um diálogo mais firme com Pequim, em matéria de direitos humanos, com discussões mais enervantes, quando é abordada a temática dos campos de correção de Xinjiang, de onde há relatos de abusos com a minoria Uigur. A ação musculada contra os protestos em Hong Kong também foi duramente criticada por Bruxelas.

"Continuaremos a promover os nossos valores e padrões", anuncia o presidente do Conselho Europeu, como mote para a conversa a 27, sobre a relação entre a União Europeia e a China.

A cimeira acontece ao fim de mais de três anos de liderança de Donald Trump, que, inegavelmente, têm provocado desgaste na relação da Europa com o seu o parceiro natural. E a China olha para o bloco europeu como um contrapeso à relação com o Washington. Bruxelas não ignora esse detalhe.

Bielorússia

Os líderes vão também fazer um debate sobre a situação na Bielorrússia. Bruxelas rejeita o resultado de umas eleições que atribuíram a vitória a Lukashenko, o qual não reconhece como Presidente.

"As eleições de 9 de agosto não foram livres nem justas. A UE não reconhece os resultados falsificados", anunciou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

Esta semana, a presidente em exercício da União Europeia, a chanceler alemã Angela Merkel, anunciou um encontro com a líder da oposição ao Presidente bielorrusso, Svetlana Tikhanovskaya. E, já antes, o *residente francês também tinha manifestado a intenção de se encontrar com Tikhanovskaya, a qual tem apelado a mediação urgente "para evitar que mais sangue seja derramado".

A União Europeia tem condenado fortemente os ataques contra manifestantes favoráveis à oposição, mas até agora não conseguiu a unanimidade necessária para avançar com sanções a personalidades ligadas ao poder na Bielorrússia, por oposição de um único país, Chipre.

Navalny

O recente caso de envenenamento do líder da oposição a Vladimir Putin, na Rússia, Alexei Navalny, merece também a atenção dos 27, que vão reiterar apelos às autoridades russas por uma "investigação completa, transparente, e esclarecedora" sobre o factos que levaram ao internamento do opositor do poder na Rússia, como já apelou o governo português. A União Europeia pretende também que a Rússia se comprometa a excluir recurso a armas químicas.

Nagorno-Karabakh

Os líderes vão ainda dedicar uma parte da cimeira para uma abordagem ao conflito do território disputado de Nagorno-Karabakh, que desde há cinco dias voltou a ser campo de batalha. A União Europeia vai apelar a um cessar-fogo imediato, ao fim das hostilidades entre Azerbaijão e Arménia.

Na cimeira, que tem também um tópico sobre Turquia, os líderes deverão apoiar a posição que tem sido expressa por Bruxelas de que "a interferência estrangeira" em Nagorno-Karabakh "não é aceitável e é preciso evitá-la".

"Defendemos que todos os atores regionais devem contribuir para parar o confronto armado, para permitir uma resolução pacífica deste conflito", avançou esta semana o porta-voz principal da Comissão Europeia, para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Peter Stano.

Turquia

O jantar de trabalho desta quinta-feira será inteiramente dedicado à situação no Mediterrâneo Oriental e às relações com a Turquia. "O nosso objetivo é criar espaço para um diálogo construtivo com a Turquia, para alcançar a estabilidade e a segurança em toda a região e para garantir o pleno respeito pela soberania e direitos soberanos de todos os Estados-Membros da UE", defende Charles Michel, numa altura em que Ankara tem em curso exercício militares no Mediterrâneo, que têm reforçado as tensões com Atenas.

O presidente do Conselho Europeu acredita que a estabilidade na região "só será possível se a Turquia se empenhar de forma construtiva". Sem nomear, o presidente Charles Michel adianta que "todas as opções permanecem em cima da mesa para defender os legítimos interesses da UE e dos seus Estados-Membros".

Covid-19

No âmbito da pandemia, Michel "gostaria que se discutisse a melhor forma de reforçar a autonomia estratégica da UE", tendo previsto "um debate aprofundado na sexta-feira de manhã sobre como desbloquear todo o potencial do mercado único, desenvolver uma política industrial ambiciosa e explorar as oportunidades oferecidas pelos mais recentes desenvolvimentos digitais".

Brexit

O Brexit, que chegou esta semana a uma fase crucial, terá reservado "um breve ponto da situação" sobre as negociações do acordo da relação futura, no final da cimeira.