Cinco agentes gregos detidos por suspeitas de tráfico humano

Cinco agentes da guarda fronteiriça grega foram detidos por tráfico de migrantes. São suspeitos de serem cúmplices de uma rede de contrabando que transportou migrantes de forma ilegal da Turquia para o país, anunciaram as autoridades judiciais.

A investigação durou um ano e concluiu que os agentes estiveram em contacto com redes de tráfico que operam no país vizinho pelo menos desde outubro e envolveram várias ações destinadas a facilitar a entrada no espaço europeu de cidadãos extracomunitários.

As autoridades judiciais apreenderam dezenas de telemóveis e dinheiro vivo em notas de países asiáticos. Nos últimos anos, milhares de migrantes, principalmente da Síria, Afeganistão e Paquistão, chegaram à Grécia por via marítima provenientes da Turquia na esperança de chegarem à Europa ocidental.

Com a intensificação das patrulhas no Mar Egeu, tornando mais difícil para os migrantes chegarem às ilhas gregas, há cada vez mais pessoas a arriscarem o cruzamento do rio Evros, a fronteira natural da Grécia com a Turquia e onde os traficantes têm um papel importante.

Atenas tem o intuito de construir uma cerca de aço com cinco metros de altura ao longo da fronteira com a Turquia que tem 35 quilómetros. O objetivo é que o muro se estenda por cem quilómetros até 2026.