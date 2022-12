Cinco mortos em tiroteio no Canadá. Polícia abate atirador

© Andri Tambunan/AFP (arquivo)

Cinco pessoas foram mortas a tiro num condomínio nos subúrbios de Toronto, no Canadá, na noite de domingo, disseram as autoridades, que abateram o atirador.

James MacSween, chefe da polícia regional de York, disse que um dos agentes disparou e matou o suspeito num condomínio em Vaughan, na província de Ontário.

"Seis mortos, um deles o suspeito. Os outros cinco são vítimas", disse MacSheen.

Uma sétima pessoa atingida pelo suspeito encontra-se no hospital, mas espera-se que sobreviva, acrescentou o responsável.

A Unidade de Investigações Especiais de Ontário, que se envolve nos casos em que há mortes ou ferimentos graves no seio da polícia, está a investigar o caso, de acordo com a agência Associated Press.

Até ao momento, a polícia não identificou o suspeito.

Tiroteios em massa são raros no Canadá e Toronto há muito que se orgulha de ser uma das cidades mais seguras do mundo.