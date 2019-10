Cinco pessoas esfaqueadas em centro comercial de Manchester. Polícia Contra Terrorismo no local

Por TSF/Lusa 11 Outubro, 2019 • 12:50 Partilhar este artigo Facebook

Cinco pessoas foram esfaqueadas, esta sexta-feira, num centro comercial no centro da cidade de Manchester, no norte de Inglaterra. Um suspeito do ataque foi detido e o caso está a ser investigado pela Unidade Contra Terrorismo da polícia britânica.

Os serviços de emergência informaram que foram chamados às 11h57 (mesma hora em Lisboa) para prestar assistência médica aos feridos.

"Podemos confirmar que cinco pessoas foram esfaqueadas e transportadas para o hospital", informou a polícia de Manchester em comunicado.

"Nesta altura, mantemos em aberto as eventuais motivações deste terrível incidente (...). Dada a sua localização e a natureza do caso, os agentes da Unidade Contra Terrorismo da Polícia de North West estão a conduzir a investigação e a determinar as circunstâncias do incidente", adiantaram ainda as autoridades.

Imagens do local mostram polícias a utilizar uma arma de eletrochoques ('taser') e a imobilizar um homem no chão.

Outras imagens mostram um forte dispositivo policial em torno do centro comercial e várias ambulâncias junto à entrada.

O diretor do Arndale Centre, David Allinson, confirmou à imprensa local que o centro comercial foi evacuado.

Segundo a BBC, o incidente motivou ainda interrupção da circulação dos elétricos na praça que fica junto à entrada principal do centro comercial.

Notícia em atualização​​​​​​​