Cinco pessoas resgatadas de prédio que desabou na China

Cinco pessoas foram resgatadas dos escombros de um prédio que desabou em Changsa, cidade do centro da China, informaram este sábado as autoridades, sem adiantarem o número de pessoas que permanecem soterradas desde a ocorrência da tragédia, na sexta-feira.

Contudo, a televisão estatal CCTV avançou este sábado, segundo dia das operações de resgate, que dezenas de pessoas permanecem presas nos escombros ou estão dadas como desaparecidas, num número que ultrapassa a meia centena de pessoas.

O prédio, que ruiu, acolhia um cinema e uma pensão.

Apesar do sucedido, não há ainda registo oficial de vítimas mortais, mas as autoridades chinesas referem, em comunicado, que "as operações de resgate estão em marcha".

Porém, um alto funcionário do Partido Comunista chinês foi enviado ao local, o que pode ser um sinal da gravidade do desastre.

Wang Yong, nomeado pelo governo central, foi enviado para liderar uma equipa responsável pelas operações de resgate, segundo um comunicado oficial divulgado no sábado.

Fotos divulgadas pelos órgãos de comunicação chineses mostram partes do telhado e grades do edifício entre os escombros, bem como as equipas de resgate a tentarem comunicar com as pessoas presas no entulho.

Este tipo de desastre ocorre com alguma frequência na China, devido ao incumprimento das regras de segurança e a um certo facilitismo dos serviços de inspeção que deveriam garantir a sua correta aplicação das normas de construção.

Em janeiro, uma explosão desencadeada por uma alegada fuga de gás causou o colapso de um prédio na cidade de Chongqing, cerca de 1.700 quilómetros a oeste de Xangai, matando mais de uma dúzia de pessoas.

A explosão de um cano de gás numa área residencial, em junho de 2021, causou a morte de 25 pessoas na província de Hubei, centro da China.