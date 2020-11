Cinquenta milhões de pessoas no mundo sem acesso a insulina para tratar a diabetes

Seringas de insulina © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

A Universidade de Toronto organizou um simpósio sobre insulina, no âmbito da comemoração da descoberta da hormona em 1921 pelos investigadores canadianos Frederick Banting e Charles Best, trabalho pelo qual o primeiro recebeu o Prémio Nobel da Fisiologia e Medicina.

O endocrinologista da Escola de Medicina da Universidade de Toronto, Calvin Ke, da mesma instituição onde Banting e Best sintetizaram a hormona há quase 100 anos, destacou, em declarações à agência EFE, que esta "foi uma das descobertas mais monumentais da medicina porque salvou a vida de milhões de pessoas com diabetes 'tipo 1' e algumas com 'tipo 2'".

"Sem insulina, as pessoas com diabetes 'tipo 1' desenvolvem complicações médicas com riscos para a vida. É muito importante que as pessoas tenham acesso à insulina. O centenário é uma oportunidade para refletir sobre os desafios que as pessoas com diabetes atualmente enfrentam", acrescentou.

Estima-se que 463 milhões de pessoas tiveram diabetes no ano passado, 80% das quais em países em desenvolvimento. Desse número, cerca de 100 milhões precisam de tratamento com insulina, mas apenas cerca de 50% deles têm acesso ao medicamento.

Calvin Ke sublinhou que em países como o México, a diabetes tornou-se um grave problema social e de saúde devido ao aumento de casos e aos efeitos que tem na qualidade de vida dos pacientes.

"Na América Latina, na África, na Ásia, estão a ocorrer números elevados de casos. A diabetes reduz a expectativa de vida para pessoas entre 40 e 60 anos, causando a morte prematuramente entre quatro e dez anos antes devido às complicações causadas pela doença", alertou.

Segundo um artigo publicado este mês na revista científica 'The Lancet', o aumento da obesidade e da diabetes na América Latina é apontado como a principal causa dos altos índices de mortalidade naquela região.

"No México e no Chile, mais de 75% da população feminina está acima do peso. Alimentos processados com baixos níveis de nutrientes e densidade energética costumam ser o único tipo de alimento facilmente acessível para as pessoas mais desfavorecidas", sustenta o artigo.

Calvin Ke lembrou ainda que a insulina é responsável por "10% ou mais dos gastos com medicamentos em muitos desses países, onde as pessoas têm que pagar pela insulina do próprio bolso e o custo varia enormemente. Em alguns países é menos de dois dólares [cerca de 1,68 euros] por um frasco de insulina, e em outros é superior a 75 dólares [cerca de 62,97 euros]".

Para muitas pessoas, o custo de um frasco de insulina é o equivalente a quatro dias de salário, disse ainda.

O médico canadiano destacou que é preciso eliminar as "barreiras estruturais" existentes em muitos países e melhorar os sistemas de saúde para garantir o tratamento da diabetes de forma global.