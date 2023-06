Cirurgia ao Papa Francisco termina "sem complicações"

© Andreas Solaro/AFP

A cirurgia a que o Papa Francisco foi submetido estq auarta-feira para reparar uma hérnia abdominal foi concluída ao fim de três horas sem complicações, anunciou o Vaticano.

"A intervenção terminou: decorreu sem complicações e durou três horas", indicou o serviço de imprensa do Vaticano num breve comunicado.

O cirurgião responsável pela intervenção, Sergio Alfieri, que já operara Francisco há dois anos, acrescentou que o Papa "está bem", "consciente" e até "disse uma piada": ao acordar e reconhecer o cirurgião, Francisco perguntou-lhe: "Então, quando é que fazemos a terceira?".

O cirugião que liderou a equipa no bloco operatório acrescenta que a patologia em causa era "benigna" e não deixará "sequelas".

Fontes próximas do Vaticano já tinham, pouco antes, referido que Jorge Bergoglio, de 86 anos, tinha sido transferido para o seu apartamento no 10.º piso do Hospital Gemelli, em Roma.

Segundo as mesma fontes, citadas pela agência de notícias italiana ANSA, a intervenção cirúrgica do Papa, com anestesia geral, foi uma laparotomia com cirurgia plástica da parede abdominal realizada por via laparoscópica para reparar uma hérnia que se formou sobre uma antiga cicatriz abdominal e que ameaçava causar obstrução intestinal.

O Papa deverá agora ficar alguns dias internado, razão pela qual a Prefeitura da Casa Pontifícia anunciou antes o cancelamento das suas "audiências especiais e gerais até 18 de junho, por razões de saúde".

Notícia atualizada às 19h41