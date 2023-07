"Clara vitória." Presidente do Partido Popular Europeu felicitou Nuñes Feijóo

Manfred Weber © Julien Warnand/EPA

O presidente do Partido Popular Europeu (PPE), Manfred Weber, felicitou esta segunda-feira o líder do Partido Popular espanhol, ​​​​​​​Nuñes Feijóo, pela "clara vitória" nas legislativas de domingo, esperando que o resultado lhe permita formar governo.

"Felicidades a Nuñes Feijóo pela clara vitória nas eleições de ontem [domingo]. Conseguir três milhões de votos desde 2019 dá ao Partido Popular um claro mandato para formar um governo que possa refletir a vontade de mudança", escreveu Weber na rede social Twitter.

Congratulations to @NunezFeijoo for his clear victory in yesterday"s elections. Gaining 3 million votes since 2019 gives @ppopular a clear mandate to form a government that reflects this will for change. You have our full support. #EsElMomento pic.twitter.com/EU7ERciFPs - Manfred Weber (@ManfredWeber) July 24, 2023

"Tens o nosso total apoio", acrescentou o líder do grupo político mais numeroso do Parlamento Europeu depois do PP ter conseguido eleger 136 deputados.

Por outro lado, a líder do grupo dos Socialistas e Democratas, a socialista espanhola a Iratxe García Pérez, afirmou que "uma maioria" votou "para parar a extrema-direita, as mentiras [da direita] e o ódio" concluindo que a "democracia ganhou em Espanha".

"Uma maioria quer continuar a avançar na igualdade e nos direitos sociais contra uma aliança conservadora retrógrada. Boas notícias para a União Europeia. Espero que o PPE perceba esta mensagem", escreveu a eurodeputada na rede social Twitter.

As eleições de domingo em Espanha tiveram um resultado inconclusivo, com nenhum dos dois principais blocos a garantir uma maioria absoluta.

Os conservadores do Partido Popular venceram as eleições, mas sem conseguirem a maioria absoluta com o VOX.

O PP, com 136 deputados, e o VOX, com 33, só conseguiram somar 169 deputados no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.

O PSOE, com 122 deputados, e o Somar, com 31, totalizaram 153 lugares no parlamento e poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.